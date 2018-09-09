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День танкиста в РФ
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День танкиста в РФ 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Профессиональный праздник «День танкиста» в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается во второе воскресенье сентября согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Он был учрежден в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.
Впервые праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой, и назывался День танкистов.
В Российской Федерации с 2006 года его название изменилось на День танкиста. Дата празднования осталась прежней — второе воскресенье сентября.
В 2018 году День танкиста выпадает на 9 сентября.
Танковые войска являются родом войск и главной ударной силой Сухопутных войск России. Они предназначены для ведения боевых действий самостоятельно и во взаимодействии с другими родами войск и специальными войсками, преимущественно с мотострелковыми войсками. В обороне осуществляют непосредственную поддержку мотострелковых войск при отражении наступления противника и нанесению контратак и контрударов; в наступлении — наносят мощные рассекающие удары на большую глубину, способствуют развитию успеха, разгрому противника во встречных боях и сражениях. Основу вооружения танковых войск составляют танки различных типов.
Танковые войска прошли героический путь становления и развития — от легких танков со стрелковым оружием до современных, оснащенных ракетно-пушечным вооружением, от отдельных броневых отрядов Красной армии до танковых армий Второй мировой войны и танковых соединений современных формирований Вооруженных Сил РФ.
Зарождение отечественного танкостроения относится к 1915 году. Первым отечественным образцом нового вида оружия, названного впоследствии танком, была четырехтонная бронированная колесно-гусеничная боевая машина «Вездеход».
В 1918 году на базе старой русской армии были созданы броневые силы Красной Армии.
По заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. С 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.
В 1930-е годы танкостроение продолжало развиваться и наращивать производственные мощности. Конструкторскими бюро под руководством Михаила Кошкина и Жозефа Котина были созданы танки нового поколения Т-34 и КВ, которые по своим боевым возможностям значительно превосходили аналогичные зарубежные образцы, а легендарный Т-34 впоследствии был признан лучшим танком Второй мировой войны.
К началу Великой Отечественной войны (1941-1945) был создан многочисленный танковый парк (около 16 тысяч машин), основу которого составляли легкие танки Т-26 и БТ, средние Т-34 (1229) и тяжелые КВ-1 (636).
Война стала суровым испытанием мужества и мастерства воинов-танкистов, танкостроителей, прочности брони отечественных танков, эффективности их боевого применения. На полях сражений и битв бронетанковые войска выступали главной ударной и сокрушительной силой в наступательных операциях, являлись основой устойчивости стрелковых частей в обороне. Особенно велика была их роль в Сталинградской и Курской битвах, в операциях по освобождению Правобережной Украины, в Белорусской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской и Маньчжурской операциях. За боевые заслуги почти все танковые и механизированные корпуса были удостоены почетных наименований и награждены орденами.
За мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 1142 воинам-танкистам было присвоено звание Героя Советского Союза, а 16 человек были удостоены этого звания дважды. Героический и самоотверженный труд танкостроителей также был оценен Родиной. Более девяти тысяч из них удостоены высоких государственных наград.
В послевоенный период бронетанковые и механизированные войска продолжали развиваться, а воинам-танкистам не раз приходилось участвовать в локальных войнах и конфликтах, где они с честью выполнили поставленные задачи.
За время своего существования танковые войска несколько раз меняли свое название. В 1920-х годах они именовались броневыми силами, с 1930 года — мотомеханизированными войсками, с 1934 года — автобронетанковыми войсками, с декабря 1942 года — бронетанковыми и механизированными войсками, с 1954 года — бронетанковыми войсками, с 1960 года — танковыми войсками.
Сегодня основу танковых войск составляют танковые бригады и танковые батальоны мотострелковых бригад, обладающие большой устойчивостью к поражающим факторам ядерного оружия, огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью. Они способны наиболее полно использовать результаты огневого (ядерного) поражения противника и в короткие сроки достигать конечных целей боя и операции.
Боевые возможности танковых соединений и подразделений позволяют им вести активные боевые действия днем и ночью, в значительном отрыве от других войск, громить противника во встречных боях и сражениях, с ходу преодолевать обширные зоны радиоактивного заражения, форсировать водные преграды, а также быстро создавать прочную оборону и успешно противостоять наступлению превосходящих сил противника.
Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей танковых войск осуществляется главным образом за счет оснащения их более совершенными типами танков, в которых оптимально сочетаются такие важнейшие боевые свойства, как высокая огневая мощь, маневренность и надежная защита.
Сейчас в составе Сухопутных войск России — одна танковая армия, две танковые дивизии и две танковые бригады, расположенные на территории трех военных округов и оснащенные глубоко модернизированными танками Т-72, Т-80 и Т-90. До 2025 года в войска начнут массово поступать танки нового поколения Т-14 на платформе «Армата». В настоящий момент эти машины проходят этап войсковых испытаний.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва. Воениздат. В 8 томах. 2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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