Минобороны опубликовало архивные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны

Российское оборонное ведомство в День танкиста опубликовало рассекреченные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны.

Отмечается, что среди материалов в том числе неизвестные ранее широкой публике приказы, наградные документы, информация о знаменитой Курской битве и легендарном танковом сражении под Прохоровкой, а также раздел, посвящённый героическим подвигам воинов-танкистов.

«Открывает раздел Приказ министра Вооружённых сил СССР № 27 от 16 июля 1946 года «Об установлении ежегодного праздника — Дня танкистов». В документе указано, что, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне…», День танкистов празднуется во второе воскресенье сентября и отмечается двадцатью артиллерийскими залпами», — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в ведомстве, с некоторых опубликованных материалов снят гриф «секретно».

12 августа в День Военно-воздушных сил России Минобороны опубликовало документы об истории военной авиации.