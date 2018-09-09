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Минобороны опубликовало архивные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны
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Минобороны опубликовало архивные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны 

RT на русском + ещё 1 6 часов назад
Российское оборонное ведомство в День танкиста опубликовало рассекреченные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны.
Отмечается, что среди материалов в том числе неизвестные ранее широкой публике приказы, наградные документы, информация о знаменитой Курской битве и легендарном танковом сражении под Прохоровкой, а также раздел, посвящённый героическим подвигам воинов-танкистов.
«Открывает раздел Приказ министра Вооружённых сил СССР № 27 от 16 июля 1946 года «Об установлении ежегодного праздника — Дня танкистов». В документе указано, что, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне…», День танкистов празднуется во второе воскресенье сентября и отмечается двадцатью артиллерийскими залпами», — говорится в пресс-релизе.
Как уточнили в ведомстве, с некоторых опубликованных материалов снят гриф «секретно».
12 августа в День Военно-воздушных сил России Минобороны опубликовало документы об истории военной авиации.
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