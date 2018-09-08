Спецназ отработал десантирование с высоты 4 км на учениях в Сибири и Поволжье

Военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа выполнили десантирование с высоты 4 км. на учениях в Сибири и Поволжье.

Согласно замыслу учений, разведка вскрыла базовые лагеря условных бандгрупп в лесистой местности. Группы спецназа вертолетами армейской авиации Ми-8 были переброшены в назначенные районы, выполнили десантирование с высоты 4 тыс. метров на парашютах «Арбалет-2». После приземления спецназовцы совершили 50 километровый марш и провели доразведку районов дислокации условного противника. Используя штатное вооружение, разведчики уничтожили незаконные вооруженные формирования.

Как сообщалось ранее, масштабные учения разведывательных подразделений Центрального военного округа, в которых задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих прошли на полигонах Сибири, Урала и Поволжья.