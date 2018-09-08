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Спецназ отработал десантирование с высоты 4 км на учениях в Сибири и Поволжье
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Спецназ отработал десантирование с высоты 4 км на учениях в Сибири и Поволжье 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа выполнили десантирование с высоты 4 км. на учениях в Сибири и Поволжье.
Согласно замыслу учений, разведка вскрыла базовые лагеря условных бандгрупп в лесистой местности. Группы спецназа вертолетами армейской авиации Ми-8 были переброшены в назначенные районы, выполнили десантирование с высоты 4 тыс. метров на парашютах «Арбалет-2». После приземления спецназовцы совершили 50 километровый марш и провели доразведку районов дислокации условного противника. Используя штатное вооружение, разведчики уничтожили незаконные вооруженные формирования.
Как сообщалось ранее, масштабные учения разведывательных подразделений Центрального военного округа, в которых задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих прошли на полигонах Сибири, Урала и Поволжья.
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