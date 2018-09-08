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В Новороссийске торжественно отметили 24-ю годовщину со дня образования Новороссийской военной морской базы
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В Новороссийске торжественно отметили 24-ю годовщину со дня образования Новороссийской военной морской базы 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На кораблях состоялся торжественный подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, а в частях проведены торжественные построения, где наиболее отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды.
В городе-герое Новороссийск прошли торжественные мероприятия по случаю 24-й годовщины со дня образования Новороссийской военной морской базы (НВМБ).
На кораблях состоялся торжественный подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, а в частях и соединениях проведены торжественные построения, где наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены грамотами, ценными подарками и ведомственными наградами.
Новороссийская военно-морская база была создана в составе Черноморского флота 8 сентября 1994 года в соответствии с Постановления Правительства РФ «О формировании Новороссийского военно-морского района и создании системы базирования сил ВМФ на территории Краснодарского края».
Основными задачами НВМБ являются — содействие силам Южного военного округа на приморском направлении, охрана государственной границы России во взаимодействии с силами погранвойск, обеспечение развертывания сил флота, а также обеспечение воинских морских перевозок.
Сегодня в Новороссийске дислоцируются соединения, имеющие в своем составе современные подводные лодки, противолодочные и противоминные корабли, поисково-спасательные и гидрографические суда. Береговая составляющая сил НВМБ представлена ракетно-артиллерийским соединением, подразделениями морской пехоты и инженерных войск.
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