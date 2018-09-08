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Казанский «летающий трактор» сертифицирован Росавиацией
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Казанский «летающий трактор» сертифицирован Росавиацией 

Казанский репортер 7 часов назад
Фото: Казанский репортер
Произведенный в Казани самолет для выполнения авиахимработ Т (МВ)-500 получил сертификат Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация). Воздушное судно создано компанией МВЕН и холдингом «РТ-Химкомпозит». В истории современной России Т (МВ)-500 — первый сертифицированный самолет сельскохозяйственного назначения, объяснили представители компании-производителя. С полученным сертификатом партнеры смогут организовать серийное производство самолетов с последующей коммерческой эксплуатацией суден. До конца 2018 года с конвейера сойдут 10 самолетов, а в 2019-м производственная мощность составит до 120 самолетов в год. Получением сертификата для Т (МВ)-500 производители занялись в августе 2017 года. В течение последних месяцев специалисты проводили испытания самолета, в результате которых были подтверждены все заявленные производителем характеристики. Досье Т-500 — специализированное воздушное судно предназначено для проведения авиахимработ, мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, осуществления воздействия на погоду, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти. В обзорах специализированной техники казанский самолет называют «летающим трактором». Прототипом Т-500 стал самолет МВ-500. В 2017 году судно впервые показали в лётной программе авиасалона «МАКС». Самолёт представляет собой цельнокомпозитный одноместный низкоплан, с неубирающимся шасси, позволяющим эксплуатацию вне аэродромов. Благодаря использованию метода горячего формования самолёт пригоден для использования в районах со сложными климатическими условиями. Машина снабжена быстродействующей парашютной системой спасения лётчика и самолёта. Форсуночная система рассчитана на технологию сверхмалообъёмного распыления, есть возможность распыления на сверхнизкой высоте, что позволяет благодаря турбулентному потоку покрывать распыляемой смесью и нижнюю часть листьев растений. Кстати, этим летом МВЕН представили в Казани четырехместный самолет с низким расходом топлива.
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