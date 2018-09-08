Казанский «летающий трактор» сертифицирован Росавиацией 

Казанский репортер: последние новости

В Казанском кремле высказывания Бурганова назвали платной фейковой атакой

Самоубийство сотрудника УФСИН РТ в колонии попало на камеры

От служения отстранен священник Владимир Головин, обвиненный в глумлении над Христом