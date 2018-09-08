Первые 10 серийных сельхозсамолетов Т-500 передадут заказчику в 2018 году

ГЕЛЕНДЖИК / Краснодарский край /, 8 сентября. / ТАСС /. Первые десять серийных специализированных самолетов Т-500 для выполнения авиахимработ передадут заказчику — авиакомпании Русавиа до конца 2018 года. Соглашение об этом подписали разработчик самолетов ООО «Аэропрактика» и ООО АК «Русавиа» в рамках «Гидроавиасалона-2018» в присутствии министра промышленности Дениса Мантурова , передает корреспондент ТАСС.

Свои подписи в документе поставили исполнительный директор ООО «Аэропрактика» Михаил Удалов и генеральный директор ООО АК «Русавиа» Дмитрий Торобов.

Полевой авиационный комплекс сельского хозяйства (ПАК СХ или Т-500) обладает быстродействующей парашютной системой, которая обеспечивает спасение самолета, груза и пилота в случае возникновения аварийной ситуации.

Кроме того, на базе Т-500 создан вариант с поплавковым шасси Т-500А для выполнения патрульных и поисково— спасательных операций, дезактивации земной и водной поверхности, мониторинга окружающей среды и обследования промышленных объектов, добавил Силкин. Самолет за счет нового шасси может базироваться на гидродромах, в речных и морских портах. При этом технически он готов к эксплуатации в любом климате.