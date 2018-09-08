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Первые 10 серийных сельхозсамолетов Т-500 передадут заказчику в 2018 году
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Первые 10 серийных сельхозсамолетов Т-500 передадут заказчику в 2018 году 

ТАСС 9 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Первые десять серийных специализированных самолетов Т-500 для выполнения авиахимработ передадут заказчику — авиакомпании Русавиа до конца 2018 года. Соглашение об этом подписали разработчик самолетов ООО «Аэропрактика» и ООО АК «Русавиа» в рамках «Гидроавиасалона-2018» в присутствии министра промышленности Дениса Мантурова, передает корреспондент ТАСС.
Свои подписи в документе поставили исполнительный директор ООО «Аэропрактика» Михаил Удалов и генеральный директор ООО АК «Русавиа» Дмитрий Торобов.
Ранее генеральный директор Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» имени А. Г. Ромашина (входит в Холдинг «РТ-Химкомпозит» госкорпорации «Ростех») Андрей Силкин сообщал, что первые десять самолетов Т-500 передадут заказчикам до конца 2018 года. Всего портфель заказов составляет около 160 таких машин. Силкин уточнял, что стоимость этого самолета составит менее 20 млн рублей. На самолет есть «очень много» зарубежных заказчиков, в основном, это авиакомании, занимающиеся выполнением авиахимработ.
Полевой авиационный комплекс сельского хозяйства (ПАК СХ или Т-500) обладает быстродействующей парашютной системой, которая обеспечивает спасение самолета, груза и пилота в случае возникновения аварийной ситуации.
Кроме того, на базе Т-500 создан вариант с поплавковым шасси Т-500А для выполнения патрульных и поисково— спасательных операций, дезактивации земной и водной поверхности, мониторинга окружающей среды и обследования промышленных объектов, добавил Силкин. Самолет за счет нового шасси может базироваться на гидродромах, в речных и морских портах. При этом технически он готов к эксплуатации в любом климате.
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