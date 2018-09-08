В России возродят производство поршневых двигателей для малой авиации 

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Производство поршневых двигателей, предназначенных для малой авиации, планируется возродить в России. Соответствующее соглашение на «Гидроавиасалоне-2018» подписали Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), передает корр. ТАСС.
Подписи под соглашением о научно-техническом сотрудничестве поставили генеральный директор ЦИАМ (входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») Михаил Гордин и генеральный директор АО «УЗГА» Вадим Бадеха.
Документ предусматривает развертывание масштабных работ по возрождению производства поршневых двигателей для самолетных и вертолетных, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
По словам главы ЦИАМ, отсутствие поршневых силовых установок сдерживает развитие учебно-тренировочной и малой специализированной авиации.
АО «Уральский завод гражданской авиации» — одно из крупнейших авиаремонтных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, редукторов и агрегатов.