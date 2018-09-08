В России возродят производство поршневых двигателей для малой авиации

Подписи под соглашением о научно-техническом сотрудничестве поставили генеральный директор ЦИАМ (входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») Михаил Гордин и генеральный директор АО «УЗГА» Вадим Бадеха.

Документ предусматривает развертывание масштабных работ по возрождению производства поршневых двигателей для самолетных и вертолетных, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

По словам главы ЦИАМ, отсутствие поршневых силовых установок сдерживает развитие учебно-тренировочной и малой специализированной авиации.

АО «Уральский завод гражданской авиации» — одно из крупнейших авиаремонтных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, редукторов и агрегатов.