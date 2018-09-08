Ещё
В России возродят производство поршневых двигателей для малой авиации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России возродят производство поршневых двигателей для малой авиации 

ТАСС 9 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Производство поршневых двигателей, предназначенных для малой авиации, планируется возродить в России. Соответствующее соглашение на «Гидроавиасалоне-2018» подписали Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), передает корр. ТАСС.
Подписи под соглашением о научно-техническом сотрудничестве поставили генеральный директор ЦИАМ (входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») Михаил Гордин и генеральный директор АО «УЗГА» Вадим Бадеха.
Документ предусматривает развертывание масштабных работ по возрождению производства поршневых двигателей для самолетных и вертолетных, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
По словам главы ЦИАМ, отсутствие поршневых силовых установок сдерживает развитие учебно-тренировочной и малой специализированной авиации.
АО «Уральский завод гражданской авиации» — одно из крупнейших авиаремонтных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, редукторов и агрегатов.
ТАСС: последние новости
ВМФ РФ начнет получать торпеды улучшенного качества в 2019 году Корабли ВМФ поразили условные цели и отразили атаку подлодки на учениях в Средиземноморье Трофейное оружие из Сирии показали на форуме "Армия-2018"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing14
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум454
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева145
Украина транспортирует бронекатера в Азовское море216
США удивили неожиданным решением по Сирии489
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение