Ещё
ЦИАМ имени Баранова участвует в ремонте двигателей для самолетов «Руслан»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
Порошенко поймали на подготовке терактов в России

ЦИАМ имени Баранова участвует в ремонте двигателей для самолетов «Руслан» 

ТАСС + ещё 3 7 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 10 сентября. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) при содействии Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова проводит ремонт и оценку летного ресурса двигателей Д-18Т для самолетов Ан-124 «Руслан». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.
"Мы участвуем с УЗГА в использовании двигателя Д-18Т. Это касается и ремонта, и оценки по продлению ресурса. Это работа текущая, она ведется и будет, видимо, продолжаться. Мы будем в этом участвовать и будем им помогать", — сказал он.
"По поводу нового двигателя могу только сказать, что аналогов Д-18Т в России на сегодняшний день нет", — добавил Гордин.
Ан-124 «Руслан» — советский, позднее — украинский тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет. Максимальная грузоподъемность — 120 тонн, максимальная скорость — 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой — 4,8 тыс. км. По данным открытых источников, на вооружении ВКС РФ состоят девять самолетов Ан-124, еще 10 «Русланов» эксплуатируются в авиакомпании «Волга-Днепр».
ТАСС: последние новости
Первые 10 серийных сельхозсамолетов Т-500 передадут заказчику в 2018 году Объем российских заказов для украинской компании "Мотор Сич" с 2014 года снизился в 10 раз Головной фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в главную базу Северного флота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео83
Путин сделал замечание министрам109
У Петросяна нашлась новая молодая любовница14
Назван победитель выборов мэра Москвы299
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних30
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:23
Драка курицы и яйца попала на видео
Происшествия
00:42
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео
Происшествия
05:56
Назван победитель выборов мэра Москвы
Новости Москвы
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение