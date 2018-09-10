ЦИАМ имени Баранова участвует в ремонте двигателей для самолетов «Руслан»

"Мы участвуем с УЗГА в использовании двигателя Д-18Т. Это касается и ремонта, и оценки по продлению ресурса. Это работа текущая, она ведется и будет, видимо, продолжаться. Мы будем в этом участвовать и будем им помогать", — сказал он.

"По поводу нового двигателя могу только сказать, что аналогов Д-18Т в России на сегодняшний день нет", — добавил Гордин.