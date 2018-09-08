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Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море завершены
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Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море завершены 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Пресс-служба МО РФ
Совместные учения подразделений Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в Средиземном море завершены.
«Завершаются крупнейшие учения межвидовой группировки сил и войск Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море. Уже сегодня можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты», — цитирует ТАСС главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в учениях Военно-морского флота в Средиземном море участвуют 18 кораблей и судов Черноморского флота. В частности, задействованы фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».
8 сентября корабли Военно-морского флота России в ходе учений в Средиземном море провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000, а также поразили условные воздушные и надводные цели с помощью комплексов АК-130 и АК-630.
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