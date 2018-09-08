В Красноярском крае сдан в эксплуатацию новый монтажно-испытательный корпус для ведущего предприятия России по созданию космических аппаратов связи

Возведение второй очереди 21 корпуса военные строители планируют завершить в 2020 году.

Военных строителей поблагодарили за проделанную работу и пожелали им дальнейших успехов в производственной деятельности. Гости нажали символическую кнопку запуска нового объекта, а генеральный директор Главного военно-строительного управления №9 Алексей Романишин вручил генеральному директору АО «ИСС» Николаю Тестоедову символический ключ от монтажно-испытательного корпуса.

Ранее комиссия Ростехнадзора положительно оценила выполнение работ по строительству нового монтажно-испытательного корпуса АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева». Заказчик получил заключение на соответствии построенного корпуса (первая очередь) требованиям технических регламентов и проектной документации.

Строительство данного объекта находилось на особом контроле Минобороны России. Для выполнения поставленных задач и усиления работ для сдачи объекта в эксплуатацию к коллективу ФГУП «ГВСУ №9» присоединились специалисты ФГУП «ГВСУ №8». Объединив усилия, мастерство и профессионализм, два коллектива военно-строительного комплекса подготовили объект к сдаче. В новом корпусе успешно проведены необходимые пуско-наладочные работы, в том числе связанные с функционированием системы мониторинга чистых зон и предъявлением их на соответствие 8 классу чистоты.

Возведение второй очереди 21 корпуса планируется завершить в 2020 году. После завершения строительных работ здесь будут размещены участки термовакуумных, механических и электрических испытаний космических аппаратов. На сегодняшний день возведено здание корпуса, военные строители приступили к внутренней отделке помещений. Спроектировано технологическое оборудование и определены его поставщики. Активными темпами идет доработка рабочей документации в целях оперативного решения поставленных задач.

В завершающей стадии работы по возведению корпуса «1Г», который строится в рамках федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Сейчас здесь уже развернулась отделка внутренних помещений. В конце 2018 года военные строители планируют приступить к пуско-наладочным работам. Завершить строительство корпуса планируется в 2019 году.

Комплекс промышленных зданий и сооружений возводится в Железногорске Красноярского края в рамках реализации ряда федеральных целевых программ. Крупномасштабные работы по заказу Роскосмоса ведут работники ФГУП «ГВСУ № 9» и «ГВСУ №8» (предприятия военно-строительного комплекса Минобороны России).

Монтажно-испытательный корпус №21 является самым крупным среди всех сооружений, построенных за всю историю железногорского космического предприятия (АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева»). Площадь корпуса первой очереди составляет более 30 тысяч квадратных метров, высота — более 30 метров. Новый корпус предназначен для сборки спутников, а также их тщательных испытаний. Корпус оборудован уникальной системой освещения, работающей без электричества, системой обезвешивания (стенд имитации невесомости для проверки раскрытия трансформируемых систем спутников), а также прочим оборудованием, необходимым для сборки космических аппаратов.