В НАТО сообщили, что следят за наращиванием морских сил РФ в Восточном Средиземноморье

ТАСС , 8 сентября. Североатлантический альянс следит за наращиванием российских военно-морских сил в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"НАТО контролирует ситуацию в Восточном Средиземноморье, где Россия развернула значительные силы, включая корабли, оснащенные ракетами", — написала она в субботу в Twitter.

С 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводили первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.

Как сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, российские военнослужащие в ходе учений не допустили нарушений международного воздушного и морского права.