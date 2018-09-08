Ещё
В НАТО сообщили, что следят за наращиванием морских сил РФ в Восточном Средиземноморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО сообщили, что следят за наращиванием морских сил РФ в Восточном Средиземноморье 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
ТАСС, 8 сентября. Североатлантический альянс следит за наращиванием российских военно-морских сил в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
"НАТО контролирует ситуацию в Восточном Средиземноморье, где Россия развернула значительные силы, включая корабли, оснащенные ракетами", — написала она в субботу в Twitter.
С 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводили первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.
Как сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, российские военнослужащие в ходе учений не допустили нарушений международного воздушного и морского права.
ТАСС: последние новости
ВМФ РФ начнет получать торпеды улучшенного качества в 2019 году Первые в ЦВО бомбардировщики Су-34 прибыли на военный аэродром в Челябинской области В ОАК заявили, что практически завершили работы по импортозамещению в военной отрасли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing14
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум454
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева145
Украина транспортирует бронекатера в Азовское море207
США удивили неожиданным решением по Сирии489
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение