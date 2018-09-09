На МС-21 хотят поставить защиту от ракетных ударов

Бортовым комплексом обороны хотят оснастить пассажирский самолет МС-21.

Он будет защищать авиалайнер от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, зенитными артиллерийскими комплексами ПВО наземного и морского базирования, а также выявить угрозу атаки, поражать и подавлять оптические головки самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных ЗРК.