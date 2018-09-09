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На МС-21 хотят поставить защиту от ракетных ударов
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На МС-21 хотят поставить защиту от ракетных ударов 

АиФ Иркутск + ещё 1 13 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Бортовым комплексом обороны хотят оснастить пассажирский самолет МС-21.
Сейчас концерн «Радиоэлектронные технологии» разрабатывает такой комплекс специально для МС-21, сообщает 8 сентября ТАСС. Как отметил советник первого заместителя гендиректора концерна Владимир Михеев, они хотят в этом комплексе объединить все наработки уже существующих комплексом обороны.
Он будет защищать авиалайнер от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, зенитными артиллерийскими комплексами ПВО наземного и морского базирования, а также выявить угрозу атаки, поражать и подавлять оптические головки самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных ЗРК.
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