На МС-21 хотят поставить защиту от ракетных ударов 

Бортовым комплексом обороны хотят оснастить пассажирский самолет МС-21.
Сейчас концерн «Радиоэлектронные технологии» разрабатывает такой комплекс специально для МС-21, сообщает 8 сентября ТАСС. Как отметил советник первого заместителя гендиректора концерна Владимир Михеев, они хотят в этом комплексе объединить все наработки уже существующих комплексом обороны.
Он будет защищать авиалайнер от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, зенитными артиллерийскими комплексами ПВО наземного и морского базирования, а также выявить угрозу атаки, поражать и подавлять оптические головки самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных ЗРК.