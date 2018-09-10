ВС Латвии заявили, что вновь заметили вблизи границы российский военный корабль

РИГА , 10 сентября. / ТАСС /. Российский военный корабль в очередной раз был замечен вблизи границы Латвии . С таким утверждением в понедельник выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 12 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 9 сентября идентифицировали корабль снабжения «Иргиз» класса MП6 Вооруженных сил России", — говорится в сообщении НВС на странице в Twitter.

По версии минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.