Минпромторг поддержит проект создания скоростного судна «Циклон» на 300 мест

"Мы договорились, например, с КБ Алексеева — основным разработчиком и общемировым лидером скоростного движения на подводных крыльях. Недавно в серию было запущено движение судов «Комета-120» по маршруту Севастополь — Ялта, следующий этап — это «Циклон» на 300 человек", — сказал он. «Министерство обязательно поддержит, во-первых, разработку, появление первого опытного образца, и найдем индустриальных партнеров, которые будут производить в серию эту продукцию. Мы надеемся, будем ее запускать на тех маршрутах, на которых это будет востребовано — на Дальнем Востоке, в Калининграде», — добавил он.

"Циклон" — морское пассажирское двухъярусное скоростное судно на подводных крыльях, предназначенное для скоростных перевозок пассажиров в салонах, оборудованных креслами авиационного типа.