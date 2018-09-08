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Минпромторг поддержит проект создания скоростного судна «Циклон» на 300 мест
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Минпромторг поддержит проект создания скоростного судна «Циклон» на 300 мест 

ТАСС 12 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Новое скоростное судно на подводных крыльях «Циклон» может быть создано для маршрутов на Дальнем Востоке и Балтике, Минпромторг поддержит проект его создания. Об этом журналистам заявил в субботу глава министерства Денис Мантуров.
"Мы договорились, например, с КБ Алексеева — основным разработчиком и общемировым лидером скоростного движения на подводных крыльях. Недавно в серию было запущено движение судов «Комета-120» по маршруту Севастополь — Ялта, следующий этап — это «Циклон» на 300 человек", — сказал он. «Министерство обязательно поддержит, во-первых, разработку, появление первого опытного образца, и найдем индустриальных партнеров, которые будут производить в серию эту продукцию. Мы надеемся, будем ее запускать на тех маршрутах, на которых это будет востребовано — на Дальнем Востоке, в Калининграде», — добавил он.
"Циклон" — морское пассажирское двухъярусное скоростное судно на подводных крыльях, предназначенное для скоростных перевозок пассажиров в салонах, оборудованных креслами авиационного типа.
Судно оснащено двумя силовыми установками М70ФРУ производства "НПО «Сатурн», его длина составляет около 43 метров, ширина — 11,2 метра, полное водоизмещение — 200 тонн.
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