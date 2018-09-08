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Учения США в Сирии назвали незаконными
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Клинцевич назвал учения США в Сирии незаконными 

РИА Новости + ещё 2 12 часов назад
Фото: U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
США, проводя учения на территории Сирии, нарушают международное право, зона их проведения может указывать на отработку коалицией взаимодействия с боевиками, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) проводят учения на востоке Сирии, сообщает сайт коалиции. Уточняется, что учения проходят в районе гарнизона Эт-Танф и 55-километровой зоны вокруг него.
"Поразительно, США призывают Россию к сдержанности в Сирии, но сами проводят на ее территории учения с неясными целями, не имея на это никакого мандата от законных властей страны", — сказал Клинцевич РИА Новости.
По его словам, вызывает вопросы не только сам факт учений, но и место их проведения — "район гарнизона Эт-Танф, кишащий боевиками".
"Судя по всему, этот район выбран специально, и на учениях отрабатывается взаимодействие с боевиками, ведущими вооруженную борьбу с правительством Сирии", — подчеркнул он.
Клинцевич полагает, что учения в районе гарнизона Эт-Танф лучше любой лакмусовой бумажки раскрывают истинный смысл намерений США: "остаться в Сирии на неопределенное время и продолжить до последнего поддержку боевиков". "Понятно, что Россия сделает соответствующие выводы", — заключил политик.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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