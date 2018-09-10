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Пенс осудил ракетные удары Ирана по Иракскому Курдистану
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Пенс осудил ракетные удары Ирана по Иракскому Курдистану 

РИА Новости + ещё 7 6 часов назад
Фото: Интерновости.Ру
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в разговоре с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани осудил ракетные удары Ирана по курдской автономии, сообщил Белый дом.
"Вице-президент осудил недавние ракетные нападения Ирана на регион Курдистан, заявив, что эти усилия угрожают дестабилизацией ближайшего соседа (Ирака)", — говорится в пресс-релизе. Также речь шла о позиции курдских властей в формировании единого правительства Ирака, о борьбе с терроризмом и о защите религиозных меньшинств, уточнил Белый дом.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) ранее подтвердил проведение ракетного удара по штабу запрещенной в стране Демократической партии Иранского Курдистана, находящемуся в Ираке. Согласно заявлению, военнослужащим КСИР удалось «разрушить заговор против национальной безопасности Ирана, а также ликвидировать и ранить несколько десятков руководителей и ключевых боевиков группировки».
Иракский курдский телеканал Rudaw сообщал, что 8 сентября военные Ирана нанесли ракетный удар по штабу запрещенной в стране Демократической партии Иранского Курдистана, находящемуся на территории Ирака, погибли не менее девяти человек, 30 получили ранения. Удар был нанесен в городе Кей-Санджак к востоку от Эрбиля, столицы автономного Иракского Курдистана. По данным канала, среди раненых — генсек иранской курдской партии Мустафа Мавлюди.
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