Иран подтвердил проведение ракетного удара по штабу курдской партии в Ираке

"В субботу была проведена успешная операция против штаба, где находились руководители одной из самых злостных и преступных группировок, который также является центром обучения террористов. По штабу было выпущено семь ракет класса «земля-земля» малой дальности", — говорится в заявлении КСИР.

Согласно заявлению, военнослужащим КСИР удалось «разрушить заговор против национальной безопасности Ирана, а также ликвидировать и ранить несколько десятков руководителей и ключевых боевиков группировки».

Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщил, что 8 сентября военные Ирана нанесли ракетный удар по штабу запрещенной в стране Демократической партии Иранского Курдистана, находящемуся на территории Ирака, погибли не менее девяти человек, 30 получили ранения. Удар был нанесен в городе Кей-Санджак к востоку от Эрбиля, столицы автономного Иракского Курдистана. По данным канала, среди раненых — генсек иранской курдской партии Мустафа Мавлюди.