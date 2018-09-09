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Иран подтвердил проведение ракетного удара по штабу курдской партии в Ираке
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Иран подтвердил проведение ракетного удара по штабу курдской партии в Ираке 

РИА Новости + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), подтвердил проведение ракетного удара по штабу запрещенной в стране Демократической партии Иранского Курдистана, находящемуся на территории Ирака, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.
"В субботу была проведена успешная операция против штаба, где находились руководители одной из самых злостных и преступных группировок, который также является центром обучения террористов. По штабу было выпущено семь ракет класса «земля-земля» малой дальности", — говорится в заявлении КСИР.
Согласно заявлению, военнослужащим КСИР удалось «разрушить заговор против национальной безопасности Ирана, а также ликвидировать и ранить несколько десятков руководителей и ключевых боевиков группировки».
Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщил, что 8 сентября военные Ирана нанесли ракетный удар по штабу запрещенной в стране Демократической партии Иранского Курдистана, находящемуся на территории Ирака, погибли не менее девяти человек, 30 получили ранения. Удар был нанесен в городе Кей-Санджак к востоку от Эрбиля, столицы автономного Иракского Курдистана. По данным канала, среди раненых — генсек иранской курдской партии Мустафа Мавлюди.
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