Ещё
Госдеп: США осуждают ракетные удары Ирана по штабу курдской партии на севере Ирака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп: США осуждают ракетные удары Ирана по штабу курдской партии на севере Ирака 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Власти США осуждают Иран за нанесение ракетных ударов по штабу курдской партии на севере Ирака и призывают Тегеран уважать суверенитет государств региона. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов во вторник.
"Иран продолжает плохо себя вести в регионе, в частности, в Ираке. Эта недавняя атака — еще одно действие по дестабилизации правительства и дестабилизации в регионе. Мы осуждаем ракетные удары, включая удар в районе Койа, это очевидное нарушение суверенитета Ирака", — заявила Науэрт. «Мы призываем Иран уважать суверенитет Ирака и прекратить дестабилизацию», — добавила она.
В субботу иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ирака. Целью обстрелов стала штаб-квартира запрещенной в Иране Демократической партии иранского Курдистана в районе Койа в провинции Эрбиль. По данным местных источников, погибли 11 человек, свыше 30 пострадали.
Позже иранский Корпус стражей исламской революции подтвердил свою причастность к обстрелу штаба курдской партии. В свою очередь МИД Ирака назвал неприемлемыми удары по территории страны без координации с Багдадом.
ТАСС: последние новости
Экспериментальные соединения ВДВ применят на маневрах "Восток-2018" В саратовском аэропорту Гагарин прошла летная проверка аэронавигационного оборудования СМИ: один палестинец погиб и свыше 200 пострадали в ходе столкновений на границе Газы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов386
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу722
Поклонская пошла против депутатов209
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом125
«Химатака» в Идлибе и другие события дня76
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение