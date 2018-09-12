Госдеп: США осуждают ракетные удары Ирана по штабу курдской партии на севере Ирака

ВАШИНГТОН, 11 сентября. / ТАСС /. Власти США осуждают Иран за нанесение ракетных ударов по штабу курдской партии на севере Ирака и призывают Тегеран уважать суверенитет государств региона. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов во вторник.

"Иран продолжает плохо себя вести в регионе, в частности, в Ираке. Эта недавняя атака — еще одно действие по дестабилизации правительства и дестабилизации в регионе. Мы осуждаем ракетные удары, включая удар в районе Койа, это очевидное нарушение суверенитета Ирака", — заявила Науэрт. «Мы призываем Иран уважать суверенитет Ирака и прекратить дестабилизацию», — добавила она.

В субботу иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ирака. Целью обстрелов стала штаб-квартира запрещенной в Иране Демократической партии иранского Курдистана в районе Койа в провинции Эрбиль. По данным местных источников, погибли 11 человек, свыше 30 пострадали.