Ещё
Разработчик рассказал об экспорте противодронных ружей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработчик рассказал об экспорте противодронных ружей 

РИА Новости 13 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Россия поставляет противодронные ружья «Пищаль» и стационарные радиоэлектронные комплексы «Таран» в Сербию и Южную Осетию, сообщил первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор концерна «Автоматика» (входит в Ростех) Сергей Букашкин.
"Оба представленных образца мы поставляем в Сербию и Южную Осетию", — сказал Букашкин в ходе доклада министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову во время его обхода экспозиции «Гидроавиасалона-2018».
По словам генконструктора, стационарный противодронный комплекс «Таран» работает на дальности 3 километра, а ружье «Пищаль» — на 2,5 километра. «Есть вариант (противодронного комплекса — ред.) на базе бронеавтомобиля „Тигр“, который покрывает до 10 километров», — пояснил Букашкин.
Ранее представитель концерна «Автоматика» сообщил РИА Новости, что ружье «Пищаль» было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты.
"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing14
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум454
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева145
Украина транспортирует бронекатера в Азовское море205
США удивили неожиданным решением по Сирии488
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение