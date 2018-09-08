Разработчик рассказал об экспорте противодронных ружей

"Оба представленных образца мы поставляем в Сербию и Южную Осетию", — сказал Букашкин в ходе доклада министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову во время его обхода экспозиции «Гидроавиасалона-2018».

По словам генконструктора, стационарный противодронный комплекс «Таран» работает на дальности 3 километра, а ружье «Пищаль» — на 2,5 километра. «Есть вариант (противодронного комплекса — ред.) на базе бронеавтомобиля „Тигр“, который покрывает до 10 километров», — пояснил Букашкин.

Ранее представитель концерна «Автоматика» сообщил РИА Новости, что ружье «Пищаль» было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты.

"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.