Разработчик рассказал об экспорте противодронных ружей 

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Россия поставляет противодронные ружья «Пищаль» и стационарные радиоэлектронные комплексы «Таран» в Сербию и Южную Осетию, сообщил первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор концерна «Автоматика» (входит в Ростех) Сергей Букашкин.
"Оба представленных образца мы поставляем в Сербию и Южную Осетию", — сказал Букашкин в ходе доклада министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову во время его обхода экспозиции «Гидроавиасалона-2018».
По словам генконструктора, стационарный противодронный комплекс «Таран» работает на дальности 3 километра, а ружье «Пищаль» — на 2,5 километра. «Есть вариант (противодронного комплекса — ред.) на базе бронеавтомобиля „Тигр“, который покрывает до 10 километров», — пояснил Букашкин.
Ранее представитель концерна «Автоматика» сообщил РИА Новости, что ружье «Пищаль» было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты.
"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.