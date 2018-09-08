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В России приступили к разработке ракетного экраноплана
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В России приступили к разработке ракетного экраноплана 

Свободная пресса 14 часов назад
Фото: Свободная пресса
Денис Мантуров — глава Минпромторга РФ — заявил, что в России приступили к разработке новейшего экраноплана.
По его словам, отличительной особенностью нового экраноплана станет наличие ракетного вооружения, передаёт РИА Новости.
При этом министр подчеркнул, что экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Чёрного и Каспийского морей.
Ожидается, что экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что В России проходят испытания новейших боевых вертолётов Ми-28НМ.
Справка «СП»
Экраноплан — это многорежимное судно, которое в своём основном эксплуатационном режиме летит с использованием «экранного эффекта» над водной или иной поверхностью, без постоянного контакта с ней, и поддерживается в воздухе, главным образом, аэродинамической подъёмной силой, генерируемой на воздушном крыле (крыльях), корпусе или их частях, которые предназначены для использования действия «экранного эффекта».
Экранопланы способны эксплуатироваться на самых различных маршрутах, в том числе и тех, которые недоступны для обычных судов. Практически всегда обладают амфибийными свойствами. Помимо водной глади, они способны передвигаться над твёрдой поверхностью (земля, снег, лёд) и базироваться на ней. Экраноплан, таким образом, объединяет в себе лучшие качества судна и самолёта.
Экранопланы, способные на длительное время отрываться от экрана и переходить в «самолётный» режим полёта, называются экранолётами.
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