Более 10 тыс. жителей Белгородской области приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Дню танкиста

На территории Валуйского гарнизона были развернуты 15 площадок, где жители и гости могли ознакомиться с современным вооружением, военной техникой, попробовать полевую кухню, а также послушать песни военных лет.

Более 10 тысяч жителей Белгородской области приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню танкиста.

На территории Валуйского гарнизона были развернуты 15 площадок, где жители и гости могли ознакомиться с современным вооружением, военной техникой, попробовать полевую кухню, а также послушать песни военных лет.

Также на центральной площади города Валуйки был развернут мобильный пункт отбора на контракт. Всего за время проведения торжественных мероприятий с участием главы района, командования мотострелковой дивизии и полков общевойсковой армии ЗВО было проведено свыше 300 предварительных бесед, заполнено около 50 анкет для поступления на военную службу по контракту.

Всего к динамическим и статистическим показам привлечено свыше 100 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские орудия «Нона СВК», «Мста-Б», а также техника связи, машины разведки «Тигр» и «Рысь».