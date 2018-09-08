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Военнослужащие ЗВО почтили память погибших в годы блокады Ленинграда
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Военнослужащие ЗВО почтили память погибших в годы блокады Ленинграда 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
С минуты молчания начались занятия в вузах Минобороны РФ, дислоцированных в Санкт-Петербургском гарнизоне, ветераны и юнармейцы вместе с ротой Почётного караула возложили цветы к мемориальным табличкам на Пискаревском кладбище.
Сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Виктор Астапов и военнослужащие округа приняли участие в траурной церемонии, посвящённой 77-й годовщине начала блокады Ленинграда.
Солдаты и офицеры ЗВО почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Также рота Почётного караула округа и военный оркестр вместе с ветеранами и воспитанниками Юнармии возложили цветы к мемориальным табличкам и памятникам.
С минуты молчания начались занятия в Суворовском военном училище и высших учебных заведениях Минобороны России, дислоцированных в Санкт-Петербургском территориальном гарнизоне.
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