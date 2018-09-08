Военнослужащие ЗВО почтили память погибших в годы блокады Ленинграда

С минуты молчания начались занятия в вузах Минобороны РФ , дислоцированных в Санкт-Петербургском гарнизоне, ветераны и юнармейцы вместе с ротой Почётного караула возложили цветы к мемориальным табличкам на Пискаревском кладбище.

Сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Виктор Астапов и военнослужащие округа приняли участие в траурной церемонии, посвящённой 77-й годовщине начала блокады Ленинграда.

Солдаты и офицеры ЗВО почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Также рота Почётного караула округа и военный оркестр вместе с ветеранами и воспитанниками Юнармии возложили цветы к мемориальным табличкам и памятникам.

С минуты молчания начались занятия в Суворовском военном училище и высших учебных заведениях Минобороны России, дислоцированных в Санкт-Петербургском территориальном гарнизоне.