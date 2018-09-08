Пассажирский самолет МС-21 может получить защиту от зенитных комплексов

ГЕЛЕНДЖИК / Краснодарский край /, 8 сентября. / ТАСС /. Пассажирский авиалайнер МС-21 может быть оснащен новым бортовым комплексом обороны (БКО), который разработают специально для этого самолета. Об этом журналистам сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Михеев.

"На МС-21 мы планируем, что такой вариант будет, работы такие мы ведем. Я думаю, что там будет новый комплекс, в котором мы обобщим все наработки из существующих комплексов обороны. Если будет заявка, то мы готовы создать комплекс обороны для МС-21", — сказал он.

Михеев выразил уверенность, что гражданская авиация все равно придет к использованию бортовых комплексов обороны на самолетах, «так как в мире очень много районов, где нельзя летать без БКО даже на гражданском борту».

Комплекс предназначен для индивидуальной защиты самолетов и вертолетов от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, а также зенитными артиллерийскими комплексами ПВО наземного и морского базирования. Он способен выявить угрозу атаки, может поражать и подавлять оптические головки самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных ЗРК.