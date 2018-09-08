Пассажирский самолет МС-21 может получить защиту от зенитных комплексов 

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Пассажирский авиалайнер МС-21 может быть оснащен новым бортовым комплексом обороны (БКО), который разработают специально для этого самолета. Об этом журналистам сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Михеев.
"На МС-21 мы планируем, что такой вариант будет, работы такие мы ведем. Я думаю, что там будет новый комплекс, в котором мы обобщим все наработки из существующих комплексов обороны. Если будет заявка, то мы готовы создать комплекс обороны для МС-21", — сказал он.
Михеев выразил уверенность, что гражданская авиация все равно придет к использованию бортовых комплексов обороны на самолетах, «так как в мире очень много районов, где нельзя летать без БКО даже на гражданском борту».
Комплекс предназначен для индивидуальной защиты самолетов и вертолетов от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, а также зенитными артиллерийскими комплексами ПВО наземного и морского базирования. Он способен выявить угрозу атаки, может поражать и подавлять оптические головки самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных ЗРК.
МС-21 — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО «Корпорация „Иркут“ при участии ОАО „Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева“ (входят в состав Объединенную авиастроительную корпорацию). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.