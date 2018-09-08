Российский вертолет VRT500 получит систему резервного электропривода винтов

"В 2021-2022 году мы планируем сертифицировать вертолет, на следующем этапе, ориентировочно, в 2023 году, (планируем — ред.) внедрить систему резервного электрического привода несущих винтов, которая позволит в случае отказа газотурбинного двигателя сажать машину на аккумуляторах", — сообщил РИА Новости Охонько в ходе международной выставки «Гидроавиасалон-2018», проходящей в эти дни в Геленджике.

По его словам, система даст пилоту возможность 15-минутного полета и безопасной посадки на ближайшую подходящую площадку с неработающим газотурбинным двигателем.

"Такая система будет особенно востребована в городских условиях", — сообщил он.

Он добавил, что к концу 2019 года начнется сборка опытного образца VRT500, а к 2022 году планируется вывести машину на рынок.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тонны. По данным КБ, машина сможет развивать скорость до 250 километров в час, совершать полеты на дальность до 860 километров, брать на борт до 730 килограммов полезной нагрузки.