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Российский вертолет VRT500 получит систему резервного электропривода винтов
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Российский вертолет VRT500 получит систему резервного электропривода винтов 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 8 сен — РИА Новости. Конструкторское бюро «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») планирует оснастить разрабатываемую модель вертолета VRT500 системой резервного электрического привода несущих винтов, которая позволит при отказе основного двигателя произвести безопасную посадку, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Александр Охонько.
"В 2021-2022 году мы планируем сертифицировать вертолет, на следующем этапе, ориентировочно, в 2023 году, (планируем — ред.) внедрить систему резервного электрического привода несущих винтов, которая позволит в случае отказа газотурбинного двигателя сажать машину на аккумуляторах", — сообщил РИА Новости Охонько в ходе международной выставки «Гидроавиасалон-2018», проходящей в эти дни в Геленджике.
По его словам, система даст пилоту возможность 15-минутного полета и безопасной посадки на ближайшую подходящую площадку с неработающим газотурбинным двигателем.
"Такая система будет особенно востребована в городских условиях", — сообщил он.
Он добавил, что к концу 2019 года начнется сборка опытного образца VRT500, а к 2022 году планируется вывести машину на рынок.
VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тонны. По данным КБ, машина сможет развивать скорость до 250 километров в час, совершать полеты на дальность до 860 километров, брать на борт до 730 килограммов полезной нагрузки.
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