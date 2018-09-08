Мощный кинжальный огонь для пары эсминцев: эксперт о возможностях нового экраноплана

Как заявил эксперт, преимуществом машины является ее дешевизна и быстрота.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал «Звезде» о характеристиках экраноплана, его преимуществах перед кораблями, а также о мощности вооружения этих машин.

По словам эксперта, разработчиком экранопланов в СССР было КБ имени Алексеева, которое находится в Нижнем Новгороде. В этой области Советский Союз достиг небывалых высот, обогнав всю планету. На данный момент Россия тоже является лидером разработке этих машин.

«Что такое экраноплан? Несмотря на то, что он похож на самолет эта машина относится к реестру судов и числится в реестре судов, то есть это получается водное судно. Смысл машины состоит в том, чтобы стартуя с воды аппарат, набрав определенную скорость выходит на некое подобие воздушной подушки — экран», — заявил Дрозденко.

По его словам, экраноплан способен набирать не очень большую высоту, но летит не касаясь воды.

«Подобные разработки: один если, я не ошибаюсь, «Орленок» находится в самом Нижнем Новгороде, второй «Каспийский монстр», так и остался на Каспии. Эти машины предполагалось вооружать противокорабельными ракетами, то есть для атак на вражеские ордеры», — отметил он.

Как заявил эксперт, преимуществом машины является ее дешевизна и быстрота. Дрозденко добавил, что по водной глади экраноплан перемещается гораздо быстрее любого корабля. В любой момент машина имеет возможность сесть на воду. За счет кривизны водной поверхности и меньшего количества металла в конструкции машина менее видна для радаров.

«Имея на борту противокорабельные ракеты, допустим «Гранит», экраноплан представляет собой очень грозное и быстрое оружие, которое может с одного района передислоцироваться в другой и нанести достаточно мощный кинжальный огонь. То есть из шести «Гранитов» однозначно хватит, чтобы потопить парочку американских эсминцев», — заявил Дрозденко.