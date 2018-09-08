Лайнер МС-21 хотят защитить от ракет

"На МС-21 мы планируем, что такой вариант будет. Работы такие мы ведем. Я думаю, что там будет новый комплекс, в котором мы обобщим все наработки из существующих комплексов обороны. Если будет заявка, то мы готовы создать комплекс обороны для МС-21", — сказал Михеев.

Он выразил уверенность, что гражданская авиация к этому все равно придет, так как в мире очень много районов, где нельзя летать без комплекса обороны даже на гражданском борту.

Бортовой комплекс обороны защищает летательные аппараты и противодействует зенитным ракетным средствам, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам.

МС-21 — российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. МС-21 включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем.