Лайнер МС-21 хотят защитить от ракет 

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Перспективный российский гражданский лайнер МС-21 могут оснастить бортовым комплексом обороны, сообщил журналистам советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в "Ростех") Владимир Михеев.
"На МС-21 мы планируем, что такой вариант будет. Работы такие мы ведем. Я думаю, что там будет новый комплекс, в котором мы обобщим все наработки из существующих комплексов обороны. Если будет заявка, то мы готовы создать комплекс обороны для МС-21", — сказал Михеев.
Он выразил уверенность, что гражданская авиация к этому все равно придет, так как в мире очень много районов, где нельзя летать без комплекса обороны даже на гражданском борту.
Бортовой комплекс обороны защищает летательные аппараты и противодействует зенитным ракетным средствам, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам.
МС-21 — российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. МС-21 включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем.
Первый МС-21-300 был представлен публике в июне 2016 года в Иркутске, а в мае 2017 года состоялся его первый полет. После ряда испытаний самолет совершил 6-часовой беспосадочный полет из Иркутска в Москву. В кооперации по производству МС-21 участвует большинство предприятий ОАК.