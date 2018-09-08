Головной фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в главную базу Северного флота

МУРМАНСК , 8 сентября. / ТАСС /. Корабль «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», головной фрегат проекта 22350, принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, прибыл для службы к месту базирования — в главную базу Северного флота ( СФ город Североморск . Об этом сообщает в субботу пресс-служба СФ.

"Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота — самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России , куда также входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», — сообщает пресс— служба.

Прибывший экипаж фрегата приветствовал командир дивизии ракетных кораблей контр-адмирал Феликс Меньков. Он отметил, что корабль успешно прошел все ходовые и приемо-сдаточные испытания, имеет большой потенциал, для того чтобы стать одним из лучших кораблей на флоте. В ближайшее время экипажу предстоит плановая боевая подготовка в базе и в море, а затем — выполнение задач дальних походов.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» является первым надводным кораблем — носителем крылатых ракет «Калибр» на СФ. Он неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря в Баренцево и Белое моря для испытаний комплексов зенитного, ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в морских полигонах СФ. За весь период государственных испытаний головным кораблем проекта 22350 пройдено более 80 тыс. миль, выполнено 62 боевых упражнения, в том числе 16 стрельб главным ракетным комплексом.

В 2017 и в 2018 годах фрегат принимал участие в Главном военно-морском параде на Кронштадском рейде в Финском заливе.