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Россия ведет разработку экраноплана-невидимки
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Россия ведет разработку экраноплана-невидимки 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Российская Газета
Экраноплан — это высокоскоростное транспортное средство, летящее в пределах действия аэродинамического экрана на относительно небольшой (до нескольких метров) высоте от поверхности воды, земли, снега или льда.
По словам Мантурова, особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения. Экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника, подчеркнул министр. И добавил, что использоваться он будет преимущественно для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.
Кроме того, в рамках гидроавиасалона Россия и Замбия подписали договор на поставку одного пассажирского самолета SSJ-100 (Сухой Суперджет-100) в VIP-версии. По уровню комфорта самолёт сопоставим с большими бизнес-самолётами семейств Boeing и Airbus. Лайнер отличается повышенным комфортом в пассажирском салоне за счет уровня обслуживания и наличия мультимедийных систем на борту.
Исходя из пожеланий конкретных заказчиков там можно размещать, например, душевые кабины, спутниковую связь. Это позволяет в полёте как работать, так и отдыхать.
"Подписан договор на поставку одного воздушного судна в VIP-версии с Замбией. В ближайшее время ожидается авансовый платеж, а также обсуждается опцион на покупку четырех пассажирских самолетов Superjet 100", — уточнил Денис Мантуров.
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