ВМФ начнет получать новые торпеды с 2019 года

"Это будут универсальные электрические торпеды — УЭТ-1 называются. Калибр 533 миллиметра. В следующем году начнутся поставки в ВМФ. Для большинства типов кораблей и подводных лодок (они предусмотрены — ред.)", — сказал он.

По его словам, до конца текущего года корпорация планирует завершить испытание новых торпед и запустить их в серийное производство.