Ещё
ВМФ начнет получать новые торпеды с 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВМФ начнет получать новые торпеды с 2019 года 

РИА Новости + ещё 3 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ВМФ России со следующего года начнет получать новые торпеды, предназначенные для различных типов кораблей и подводных лодок, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Владимир Ярмолюк.
"Это будут универсальные электрические торпеды — УЭТ-1 называются. Калибр 533 миллиметра. В следующем году начнутся поставки в ВМФ. Для большинства типов кораблей и подводных лодок (они предусмотрены — ред.)", — сказал он.
По его словам, до конца текущего года корпорация планирует завершить испытание новых торпед и запустить их в серийное производство.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing13
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум454
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева145
Украина транспортирует бронекатера в Азовское море198
США удивили неожиданным решением по Сирии487
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение