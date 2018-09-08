ВМФ начнет получать новые торпеды с 2019 года 

ВМФ России со следующего года начнет получать новые торпеды, предназначенные для различных типов кораблей и подводных лодок, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Владимир Ярмолюк.
"Это будут универсальные электрические торпеды — УЭТ-1 называются. Калибр 533 миллиметра. В следующем году начнутся поставки в ВМФ. Для большинства типов кораблей и подводных лодок (они предусмотрены — ред.)", — сказал он.
По его словам, до конца текущего года корпорация планирует завершить испытание новых торпед и запустить их в серийное производство.