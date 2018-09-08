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Росавиация сертифицировала самолет для сельхозработ Т-500
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Росавиация сертифицировала самолет для сельхозработ Т-500 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Росавиация выдала сертификат типа на самолет Т-500, созданный холдингом «РТ-Химкомпозит», сообщила пресс-служба компании.
"Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) 6 сентября 2018 года выдало сертификат типа на специализированное воздушное судно для выполнения авиахимработ Т-500. Т-500 стал первым в истории современной России сертифицированным самолетом сельскохозяйственного назначения", — говорится в сообщении.
Программа сертификации Т-500 стартовала в августе 2017 года, после подписания соглашения между разработчиком самолета — Фирмой «МВЕН» (Республика Татарстан) и Авиарегистром России в ходе Международного авиасалона МАКС-2017. За год самолёт Т-500 успешно прошёл весь комплекс испытаний, подтвердив заявленные характеристики. В ходе лётных и наземных испытаний были задействованы два опытных образца.
При производстве использовались основные конструкции из полимерных композиционных материалов, созданные на ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (холдинг «РТ-Химкомпозит»).
"Полученный сертификат позволяет начать серийный выпуск Т-500 и коммерческую эксплуатацию самолетов в парке лидерных заказчиков. До конца 2018 года планируется выпустить 10 серийных машин, в 2019 году ожидается выход на производственную мощность до 120 самолётов в год. Заинтересованность в легкой и экономичной машине выразили ряд министерств и ведомств, в том числе министерство сельского хозяйства, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также регионы страны", — отметил директор кластера «Вооружение» "Ростеха" Сергей Абрамов.
Т-500 — самолёт нового поколения для выполнения авиахимработ. Воздушное судно имеет композитный планер и может эксплуатироваться в разных климатических условиях. Самолёт оснащён быстродействующей парашютной системой, позволяющей обеспечивать спасение самолета вместе с экипажем. Машину можно использовать для мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов большой протяженности, воздействия на гидрометеорологические явления, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов.
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