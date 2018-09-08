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МО РФ: лидеры террористов на сходке в Идлибе утвердили сценарий провокации с химоружием
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МО РФ: лидеры террористов на сходке в Идлибе утвердили сценарий провокации с химоружием
ТАСС
1 час назад
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Лидеры террористов на сходке в Идлибе утвердили сценарий «химатаки» якобы правительственных войск на мирное население —
Минобороны РФ
.
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