Самолет дальней радиолокации А-100 успешно проходит заводские испытания

По словам Слюсаря, заводские испытания должны быть завершены уже в текущем году, в следующем А-100 будет передан для прохождения государственных испытаний. С 2020 года летающий радар планируется поставлять Вооруженным силам.

Напомним, что еще 30 августа, вскоре после завершения форума «АРМИЯ-2018», замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил о скором начале государственных испытаний новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

"Первый полет А-100 уже произошел. Скоро эта машина выходит на государственные испытания. Мы уверены, что это будет очень хороший самолет, отвечающий самым современным требованиям", — сказал тогда А. Криворучко. Тогда же замминистра обороны отметил, что в работе по созданию «самолета-радара» конструкторы столкнулись с рядом технических сложностей, «которые решаются».

Сейчас в войсках успешно используется летающий радар А-50. Новый самолет ДРЛО по всем параметрам превзойдет своего предшественника. Новая машина создана на базе современного Ил76МД90А, который имеет более мощные двигатели. Это позволило увеличить грузоподъемность и оснастить борт большим количеством аппаратуры радиолокации, связи и РЭБ.

Как сообщалось в СМИ, А-100 сможет не только обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, но и управлять беспилотниками на расстоянии 650 км. Также в качестве воздушного командного пункта он обеспечит устойчивую связь с различными группировками войск. Самолет сможет получать информацию не только со своего радара, но и от космических спутников.

При этом новый летающий радар может находиться в воздухе до шести часов на расстоянии 1000 километров от своей авиабазы. Интересная особенность в том, что из воздушного наблюдателя А-100 может быстро превращаться в эффективную летающую систему радиоэлектронной борьбы.

Как утверждают специалисты, ни один в мире самолет ДРЛО не обладает такими возможностями. А-100 сможет наводить на цели как пилотируемые боевые самолеты, так и беспилотники во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.