Испытания «летающего радара» завершатся в России до конца 2018 года

Новый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 пройдет заводские испытания до конца текущего года и приступит к государственным испытаниям. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на президента ОАК Юрия Слюсаря.

«Наша задача — в 2018 году закончить заводские испытания и в 2019 году передать самолет на государственные совместные испытания», — сообщила Слюсарь.

Поставки «летающего радара» планируется начать параллельно с испытаниями. Первые самолеты поступят в российские войска в 2020–2021 году.

По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, А-100 уже произвел первый полет. Самолет отвечает самым современным требованиям. Он также отметил возникновение ряда технических сложностей, которые решаются.