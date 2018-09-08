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Испытания «летающего радара» завершатся в России до конца 2018 года
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Испытания «летающего радара» завершатся в России до конца 2018 года 

360tv.ru 1 час назад
Новый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 пройдет заводские испытания до конца текущего года и приступит к государственным испытаниям. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на президента ОАК Юрия Слюсаря.
«Наша задача — в 2018 году закончить заводские испытания и в 2019 году передать самолет на государственные совместные испытания», — сообщила Слюсарь.
Поставки «летающего радара» планируется начать параллельно с испытаниями. Первые самолеты поступят в российские войска в 2020–2021 году.
По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, А-100 уже произвел первый полет. Самолет отвечает самым современным требованиям. Он также отметил возникновение ряда технических сложностей, которые решаются.
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