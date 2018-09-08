ГЕЛЕНДЖИК, 8 сентября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на серийное производство многофункционального авиационного комплекса дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 в конце 2018 — начале 2019 года. Об этом сообщил журналистам президент ОАК Юрий Слюсарь в субботу на «Гидроавиасалоне-2018» в Геленджике.
"Да, мы надеемся, что к концу этого года или в 2019 году мы будем с министерством обороны предметно обсуждать заключение контракта на серийную поставку самолета А-100", — сказал он.