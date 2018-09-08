ОАК: контракт на запуск в серию А-100 могут заключить в конце 2018 — начале 2019 года

"Да, мы надеемся, что к концу этого года или в 2019 году мы будем с министерством обороны предметно обсуждать заключение контракта на серийную поставку самолета А-100", — сказал он.