В Забайкалье проверили готовность подразделения противодействия терроризму соединения МТО ВВО 

При проведении динамического розыгрыша была смоделирована ситуация по нападению групп условных террористов на воинскую часть с целью проникнуть на территорию и захватить различные материальные и технические средства со складов хранения.
В Забайкальском крае с военнослужащими соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа в рамках проверки готовности подразделения противодействия терроризму состоялось тактико-специальное учение.
При проведении динамического розыгрыша была смоделирована ситуация по нападению групп условных террористов на воинскую часть с целью проникнуть на территорию и захватить различные материальные и технические средства со складов хранения.
После обнаружения «террористов» дежурная смена оперативно отреагировала на попытку захвата и успела оповестить подразделение антитеррора о нападении.
Военнослужащие группы блокирования и усиления отработали действия по сигналам тревоги, оперативному выдвижению на место под прикрытием техники, занятию огневых позиций.
В ходе завязавшегося учебного боя военнослужащие, установив дымовую завесу, блокировали и уничтожили основную часть нападавших, остальных «террористов» задержали при попытке бегства.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы.