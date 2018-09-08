Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан

В ходе «Гидроавиасалона-2018» Мантуров сообщил, что в данный момент Минобороны России в рамках государственной программы вооружения до 2027 года ведет разработку экраноплана. «Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», — рассказал чиновник.

Мантуров добавил, что по мнению экспертов, экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника. Его предполагают использовать для охраны Северного морского пути и патрулирования акватории Черного и Каспийского морей.

Опытный образец экраноплана «Орлан» с ракетным вооружением создадут в России до 2027 года, сообщал в июле вице-премьер Юрий Борисов . Он также рассказал о строительстве в рамках государственной программе вооружений кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена».

Экраноплан представляет из себя высокоскоростное транспортное средство-амфибию, летящее на небольшой высоте от поверхности земли за счет действия так называемого «экранного эффекта». Этот эффект заключается в резком увеличении подъемной силы крыла и других аэродинамических характеристик летательного аппарата при полете вблизи экранирующей поверхности, например, воды или земли.