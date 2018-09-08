Ещё
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о разработке Россией военного экраноплана. Его слова приводит РИА Новости.
В ходе «Гидроавиасалона-2018» Мантуров сообщил, что в данный момент Минобороны России в рамках государственной программы вооружения до 2027 года ведет разработку экраноплана. «Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», — рассказал чиновник.
Мантуров добавил, что по мнению экспертов, экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника. Его предполагают использовать для охраны Северного морского пути и патрулирования акватории Черного и Каспийского морей.
Опытный образец экраноплана «Орлан» с ракетным вооружением создадут в России до 2027 года, сообщал в июле вице-премьер Юрий Борисов. Он также рассказал о строительстве в рамках государственной программе вооружений кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена».
Экраноплан представляет из себя высокоскоростное транспортное средство-амфибию, летящее на небольшой высоте от поверхности земли за счет действия так называемого «экранного эффекта». Этот эффект заключается в резком увеличении подъемной силы крыла и других аэродинамических характеристик летательного аппарата при полете вблизи экранирующей поверхности, например, воды или земли.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу84
В Москве произошла массовая драка224
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал3
Озвучены новые факты по делу Скрипалей50
Убийство Захарченко дало обратный эффект246
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
03:50
Вдова запретила оплакивать Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
11:51
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу
Общество
00:13
В Москве произошла массовая драка
Происшествия
04:35
Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»
Происшествия В мире
02:09
Кадыров захотел уточнить границы Чечни
Политика
00:53
«Кремль делает всё, чтобы расколоть ЕС и НАТО»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение