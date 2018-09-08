Овчинин не опасается лететь на «Союзе» к МКС после ЧП с разгерметизацией

"Нет, опасений лететь нет. «Союз» был, есть и будет самым надежным космическим кораблем. Опасений нет никаких абсолютно", — сказал космонавт журналистам в субботу.

На вопрос, есть ли у него предположение, как в обшивке корабля могло появиться отверстие, Овчинин ответил: «У меня есть предположение, но лучше пускай Роскосмос после того, как закончится расследование, об этом официально объявит».

По словам космонавта, настроение перед полетом у него отличное. «Скоро я опять получу рабочий кабинет с видом на нашу планету», — заметил Овчинин.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, «микротрещину» в космическом корабле «Союз МС-09». Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. 30 августа в ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения «микротрещины», которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. Вечером того же дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Впоследствии Рогозин заявил, что комиссия Роскосмоса проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля «Союз», в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе.