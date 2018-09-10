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Космонавт Прокопьев показал, как латал дыру на МКС
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Космонавт Прокопьев показал, как латал дыру на МКС 

Газета.Ru + ещё 41 10 сентября 2018
Фото: ИноСМИ
Российский космонавт Сергей Прокопьев записал видеообращение, в котором прокомментировал недавний инцидент с обнаружением в пилотируемом корабле «Союз-МС09». 29 августа стало известно, что МКС вдруг стала медленно терять воздух, после чего члены экипажа с помощью ультразвукового прибора обнаружили просверленное в корпусе корабля отверстие рядом с ассенизационным устройством. Космонавты сначала заклеили его специальной каптоновой лентой, а затем — герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Теперь главный вопрос — кто просверлил отверстие, для ответа на этот вопрос в РКК «Энергия» работает специальная комиссия.
"Как видите, мы спокойно здесь находимся без скафандров, никто дырку пальцем не затыкает", — пояснил космонавт, находясь внутри бытового отсека корабля «Союз». — вечером этого же дня мы наложили первый слой специального сертифицированного герметика двухкомпонентного герметика, на следующий день второй и третий слой.. Сейчас бытовой отсек полностью герметичен, мы можем работать". Как отметил Прокопьев, в настоящее время эксперименты проводятся в штатном режиме, в спокойной обстановке.
Ранее в "Роскосмосе" обещали обнародовать результаты расследования в середине сентября и посоветовали СМИ не пользоваться анонимными источниками информации.
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