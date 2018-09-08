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Военные из Белоруссии присоединились к поискам останков погибших в битве за Ленинград
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Военные из Белоруссии присоединились к поискам останков погибших в битве за Ленинград 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие поискового спецподразделения белорусской армии прибыли в Ленинградскую область и в субботу присоединились к работе экспедиции, занимающейся поиском останков солдат и офицеров, погибших в битве за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Работы ведутся в районе озера Барское, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.
"Делегация специализированного поискового подразделения вооруженных сил Республики Беларусь в составе отделения прибыла в Санкт-Петербург после чего сразу направилась в Ленинградскую область, где присоединилась к работе экспедиции военнослужащих отдельного поискового батальона Западного военного округа недалеко от Мги (городской поселок в Кировском районе Ленобласти). Они будут принимать участие в работе экспедиции в течение недели", — рассказал ТАСС представитель округа.
Останки участников битвы за Ленинград будут захоронены с воинскими почестями. На могиле установят памятник. Также в районе работ задействовано инженерно-саперное подразделение ЗВО для вывоза и последующего уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.
Белорусские военнослужащие прибыли в Ленинградскую область в рамках программы сотрудничества с российскими поисковиками. Совместные экспедиции организуются в разных местах бывшего СССР. Раскопки в районе озера Барское, продолжающиеся на протяжении всего полевого сезона, являются частью масштабных работ по обследованию линий соприкосновения немецких и советских войск под Ленинградом. От Западного военного округа работы ведет взвод поискового батальона.
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