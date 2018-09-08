Военные из Белоруссии присоединились к поискам останков погибших в битве за Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 сентября. / ТАСС /. Военнослужащие поискового спецподразделения белорусской армии прибыли в Ленинградскую область и в субботу присоединились к работе экспедиции, занимающейся поиском останков солдат и офицеров, погибших в битве за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Работы ведутся в районе озера Барское, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Делегация специализированного поискового подразделения вооруженных сил Республики Беларусь в составе отделения прибыла в Санкт-Петербург после чего сразу направилась в Ленинградскую область, где присоединилась к работе экспедиции военнослужащих отдельного поискового батальона Западного военного округа недалеко от Мги (городской поселок в Кировском районе Ленобласти). Они будут принимать участие в работе экспедиции в течение недели", — рассказал ТАСС представитель округа.

Останки участников битвы за Ленинград будут захоронены с воинскими почестями. На могиле установят памятник. Также в районе работ задействовано инженерно-саперное подразделение ЗВО для вывоза и последующего уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.

Белорусские военнослужащие прибыли в Ленинградскую область в рамках программы сотрудничества с российскими поисковиками. Совместные экспедиции организуются в разных местах бывшего СССР. Раскопки в районе озера Барское, продолжающиеся на протяжении всего полевого сезона, являются частью масштабных работ по обследованию линий соприкосновения немецких и советских войск под Ленинградом. От Западного военного округа работы ведет взвод поискового батальона.