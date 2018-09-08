Первые в ЦВО бомбардировщики Су-34 прибыли на военный аэродром в Челябинской области

ТАСС , 8 сентября. Первые в Центральном военном округе многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 приземлились на военный аэродром Шагол, который расположен под Челябинском . Об этом в субботу сообщили в пресс-службе округа.

"Первые три самолета Су-34 прибыли на аэродром постоянного базирования из липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ , где летчики Центрального военного округа изучали технологическую базу Су-34 и особенности техники пилотирования. До этого на вооружении челябинских летчиков находились бомбардировщики Су-24", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34, по гособоронзаказу было передано 10 новых бомбардировщиков, но пилоты и техника находились на переобучении.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.