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Первые в ЦВО бомбардировщики Су-34 прибыли на военный аэродром в Челябинской области
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Первые в ЦВО бомбардировщики Су-34 прибыли на военный аэродром в Челябинской области 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 8 сентября. Первые в Центральном военном округе многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 приземлились на военный аэродром Шагол, который расположен под Челябинском. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе округа.
"Первые три самолета Су-34 прибыли на аэродром постоянного базирования из липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, где летчики Центрального военного округа изучали технологическую базу Су-34 и особенности техники пилотирования. До этого на вооружении челябинских летчиков находились бомбардировщики Су-24", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34, по гособоронзаказу было передано 10 новых бомбардировщиков, но пилоты и техника находились на переобучении.
Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.
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