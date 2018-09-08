Эксперт: Перехватывать российские гиперзвуковые ракеты для США нереально

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН заявил, что США выдают желаемое за действительное, говоря о новом вооружении против «Кинжала» и «Авангарда».

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона представило концепт перехватчика гиперзвукового оружия под названием Glide Breaker. Проект был представлен на выставке D60, проходившей в США. В Вашингтоне явно обеспокоены развитием гиперзвукового оружия Москвой и Пекином, сообщает издание «Коммерсант». В частности, в США особо выделяют российские ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН выразил сомнение, что американцам удастся решить техническую проблему по перехвату гиперзвуковых ракет.

«Это американская пиар-кампания в чистом виде. Она имеет отдаленное отношение к реальности. Вопрос в том, что им придётся решать задачу перехвата ракет, которые фактически имеют скорость полёта превышающую в пять-шесть раз скорость звука. Там они столкнуться с огромными техническими проблемами. Я не уверен в том, что они огромные проблемы осилят».

Ранее Константин Сивков в эфире НСН заявил, что система ПВО США не сможет отразить баллистические цели.