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Контракт на производство «летающего радара» планируют заключить в 2018 году
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Контракт на производство «летающего радара» планируют заключить в 2018 году 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. КОНТРАКТ НА СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ЛЕТАЮЩЕГО РАДАРА» НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ А-100 ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДО КОНЦА ГОДА — ИСТОЧНИК
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