В ОАК заявили о завершении работы по импортозамещению в военной отрасли 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) почти завершила работы по импортозамещению при производстве военной техники, заявил президент ОАК Юрий Слюсарь в ходе «Гидроавиасалона-2018» в Геленджике.
«По военке мы фактически импортозамещение уже завершили», — цитирует ТАСС Слюсаря.
Он добавил, что при импортозамещении гражданской продукции планируется снизить ее себестоимость.
Ранее сообщалось, что компания «Туполев» (входит в ОАК) выполнила модернизацию авиационных комплексов дальней авиации, в том числе Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. При модернизации, в некоторых самолетах, в частности Ту-95МС, были заменены детали украинского производства на отечественные.