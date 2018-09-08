В ОАК заявили, что практически завершили работы по импортозамещению в военной отрасли

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Корабли ВМФ поразили условные цели и отразили атаку подлодки на учениях в Средиземноморье

МО РФ: лидеры террористов на сходке в Идлибе утвердили сценарий провокации с химоружием

Первые в ЦВО бомбардировщики Су-34 прибыли на военный аэродром в Челябинской области