В США составили рейтинг худших авианосцев

МОСКВА , 11 сен — РИА Новости . Редакция американского издания Business Insider назвала семь худших, по ее мнению, действующих авиа— и вертолетоносцев.

Список открывает первый китайский авианосец Liaoning, представляющий собой обновленный советский «Варяг». За ним следует единственный российский (ранее — советский) авианосец «Адмирал Кузнецов», который относится к тому же типу, что и «Варяг». Издание объясняет свой выбор тем, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

Заместитель командующего ВМФ России Виктор Бурсук ранее сообщил, что «Адмирала Кузнецова» оснастят новыми ракетно-пушечными комплексами, а также обновленным энергетическим оборудованием. По его словам, после модернизации, к 2021 году, корабль должен вступить в строй.

Третье место BI отвел таиландскому Chakri Naruebet, который фактически не используется по целевому назначению и простаивает в порту. Следом идет американский универсальный десантный корабль типа Wasp, предназначенный для размещения истребителей F-35B Lightning II, но практически не использующийся до сих пор.

Пятое и шестое места поделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, которые из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте. Завершает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford, который, будучи введенным в эксплуатацию в июле 2017 года, несколько раз отправлялся на ремонт.

Ранее Business Insider признал, что российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» превосходит американские боевые корабли прибрежной зоны.