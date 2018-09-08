Источник: авианосец «Адмирал Кузнецов» будут ставить в док с 14 по 17 сентября

МОСКВА , 8 сентября. / ТАСС /. Буксировка и установка тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в плавучий док ПД-50 в Мурманске начнется 14 сентября и продлится три дня. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"От причала 35-го судоремонтного завода корабль начнут отводить 14 сентября. Завести авианосец в док — задача не из простых, поэтому на всю процедуру отведено три дня, и ее завершение запланировано на 17 сентября", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что буксиры подведут авианосец к плавучему доку, после чего медленно заведут туда и закрепят с помощью специальных устройств. Затем из дока откачают воду и проверят надежность креплений корабля.

Как ранее проинформировал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов , специалисты-судоремонтники начали подготовку авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» к доковому ремонту. В сухом доке в Росляково корабелам предстоит проверить линии валов авианосца.

ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире. Он был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок. Именно там ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ — авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Петр Великий».