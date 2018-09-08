Объем российских заказов для украинской компании «Мотор Сич» с 2014 года снизился в 10 раз

"Мы максимально выходили на $1,2 млрд [годового объема по всем странам], в этом году $600-650 млн будут. Российские заказы уменьшились в 10 раз с 2014 года. Мы теряем с каждым днем российский рынок", — сказал он, не уточнив объемов заказов из РФ.

Богуслаев отметил, что по гражданской линии предприятию никто не запрещает работать с российскими заказчиками. «А военную продукцию мы не поставляем, исключено. И даже двойного назначения, мы не связываемся с этим», — пояснил он. «Мотор Сич» развивает сотрудничество с заказчиками из других государств, особенно из стран Ближнего Востока и Китая : в КНР предприятие планирует разместить производство. «Мотор Сич» работает и с европейскими компаниями.

Новые двигатели для АН-124 «Руслан»

"Мотор Сич" создало для самолетов Ан-124 «Руслан» новые двигатели Д-18Т третьей серии по заявке российских компаний и планирует предложить их России после завершения сертификации.

"Мы сделали на «Руслан» новый двигатель, он называется Д-18Т третьей серии, по заявке "Волга-Днепр" (российская грузовая авиакомпания). Это гражданский двигатель, он имеет лучшие характеристики по топливу, лучшие характеристики также по весу, по выбросам и … по шумам — на две трети новый двигатель. Он сейчас испытывается. Мы сделали четыре новых двигателя с нуля", — сказал он.

По его словам, сертификация нового двигателя запланирована на 2019 год. «В конце следующего года может быть поставка, если будут заказы. Заказы из коммерческих структур есть, в том числе из России — это „Волга-Днепр“, из Азербайджана , в Ливии летают два самолета, в Арабских Эмиратах летают два самолета „Руслан“. То есть заказ есть, особенно в жарких странах, там, где надо поддерживать летную годность и поддерживать мощность при высоких температурах», — отметил Богуслаев

Ранее сообщалось, что на Украине продолжают работы по модернизации турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД) Д-18Т. Помимо «Русланов», двигателями Д-18Т оснащается самый тяжелый в мире самолет Ан-225 «Мрия». По своим техническим возможностям «Руслан» и «Мрия» не имеют аналогов в мире. Они обеспечивают транспортировку негабаритных грузов массой до 150 т и 250 т соответственно.

Новые двигатели для Бе-200 "Мотор Сич" разработало для самолетов-амфибий Бе-200 модернизированный двигатель, сообщил Вячеслав Богуслаев в кулуарах.

"Мы сделали новый двигатель — более мощный, более современный, который лучше по эмиссии и шумам. Мы его испытали уже на самолете Ан-178, двигатель называется Д-436ФМ. Он мощнее нынешнего двигателя Д-436ТП. Это значит, что самолет сможет больше брать [груза] и дальше лететь", — сказал он.

По его словам, нынешний двигатель для Бе-200 — Д-436ТП — «Мотор Сич» изготавливает в кооперации с 29 российскими предприятиями, поэтому он на «65-70% — российский». «Мы выполняем давнишние контракты, у нас никаких запретов [на поставки двигателей для гражданской авиации в Россию] нет. Дело в том, что Украина, как и Россия, входит в европейскую ассоциацию пожарных, самолет Бе-200 имеет международный сертификат как пожарная машина, Украина не может запрещать то, что признано в Европе. И мы не сорвали ни одного заказа по выполнению по изготовлению для этого самолета», — отметил Богуслаев.

Ранее сообщалось, что производитель Бе-200 Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) продолжает сотрудничать с украинским производителем двигателей компанией «Мотор Сич» и намерен заказать новую версию двигателя Д-436. При этом генеральный директор — генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин сообщал, что самолет-амфибия Бе-200 будет продвигаться на зарубежные рынки в двух вариантах — с двигателями украинского производства Д-436 и российско-французскими SaМ146, с которыми будет выпущен первый самолет в 2021 году.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров. Помимо базового Бе-200, существуют транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации. Самолет оборудован восемью водяными баками, расположенными под полом грузовой кабины, и может брать на борт до 12 тонн воды.

Новый вариант глубокой модернизации Ми-2 Украинское предприятие «Мотор Сич» в 2019 году запустит в серию вертолет МСБ-2 «Надия» — вариант глубокой модернизации Ми-2, сообщил Вячеслав Богуслаев.

"В следующем году будем выпускать, хороший вертолет получился. Мы делаем лопасти, делаем редуктор, новый двигатель, все свое. Только фюзеляж собирает и изготавливает Харьковский авиационный завод", — сказал он, отметив, что в следующем году предприятие планируется «тяжелыми вертолетами заняться».

По данным предприятия, модернизированный специалистами «Мотор Сич» вертолет Ми-8МСБ, оснащенный двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В, получил европейский сертификат летной годности. «Сегодня его заказывают уже и российские компании, которые хотят работать в Европе. Там можно работать только на вертолетах, сертифицированных в Европе. Поэтому это наш первый успех», — рассказал Богуслаев.

Акционерное общество «Мотор Cич» является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий. Оно производит авиадвигатели для вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ка-32, самолетов Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-124, Ан-140, Ан-148, а также промышленные газотурбинные установки и товары народного потребления.

О «Гидроавиасалоне»

Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» проходит с 6 по 9 сентября.