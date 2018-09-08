Пограничный катер сел на мель в Ленобласти

Вечером 7 сентября в социальных сетях появились фотографии и видео сторожевого корабля, который сел на мель недалеко от Высоцка

— Корабль совершал разворот и, судя по всему, у него отказал задний ход (реверс) по этой причине они и сели на мель. Правда, есть ручное управление, но скорее всего на него не успели перейти, — рассказали очевидцы происшествия. Со слов очевидцев, корабль из западни смог выбраться самостоятельно. Спустя час.

В спасательной операции ни судно, ни члены команды не пострадали.