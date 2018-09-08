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Показательный полет истребителей Су-35С состоится в рамках ВЭФ-2018
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Показательный полет истребителей Су-35С состоится в рамках ВЭФ-2018 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
ТАСС, 8 сентября. Показательный полет истребителей Су-35С пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает в субботу сайт форума.
"Пятиминутный показательный полет пройдет 9 сентября над акваторией бухты Аякс острова Русский. В нем примут участие семь современных истребителей Су-35С", — говорится в сообщении. Зрители увидят парные и одиночные пролеты, а один истребитель выполнит фигуры высшего пилотажа. Показательный полет состоится в день открытия выставки «Улица Дальнего Востока», которая в этом году пройдет в рамках ВЭФ с 9 по 15 сентября.
Четвертый Восточный экономический форум будет проходить 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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