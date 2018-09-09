Гости и участники ВЭФ увидят показательный полет истребителей Су-35С

В рамках IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября, пройдет демонстрация авиационной техники. Об этом сообщает организатор масштабного мероприятия Фонд Росконгресс.

Уже 9 сентября гости и участники форума смогут увидеть пятиминутный показательный полет семи современных истребителей Су-35С над акваторией бухты Аякс острова Русский. Зрителям покажут парные и одиночные пролеты самолетов, а один из истребителей выполнит фигуры высшего пилотажа. Напомним, Су-35 разработан в ОКБ Сухого . Его главное преимущество — многофункциональность и универсальность, Самолет способен выполнять боевые задачи практически в любых условиях и опасен как в ближнем бою, так и в плане поражения целей на дальних расстояниях.

Кроме того, как сообщалось ранее, гостям ВЭФ представят новейший гражданский вертолет Ка-62. Перелет, который он совершил, чтобы «принять участие» в форуме, был первым в истории этой машины. До этого она выполняла лишь полеты в рамках испытаний.