Ещё
Гости и участники ВЭФ увидят показательный полет истребителей Су-35С
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гости и участники ВЭФ увидят показательный полет истребителей Су-35С 

Российская Газета + ещё 5 13 часов назад
Фото: Российская Газета
В рамках IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября, пройдет демонстрация авиационной техники. Об этом сообщает организатор масштабного мероприятия Фонд Росконгресс.
Уже 9 сентября гости и участники форума смогут увидеть пятиминутный показательный полет семи современных истребителей Су-35С над акваторией бухты Аякс острова Русский. Зрителям покажут парные и одиночные пролеты самолетов, а один из истребителей выполнит фигуры высшего пилотажа. Напомним, Су-35 разработан в ОКБ Сухого. Его главное преимущество — многофункциональность и универсальность, Самолет способен выполнять боевые задачи практически в любых условиях и опасен как в ближнем бою, так и в плане поражения целей на дальних расстояниях.
Кроме того, как сообщалось ранее, гостям ВЭФ представят новейший гражданский вертолет Ка-62. Перелет, который он совершил, чтобы «принять участие» в форуме, был первым в истории этой машины. До этого она выполняла лишь полеты в рамках испытаний.
Российская Газета: последние новости
Путин предупредил о провокациях террористов в Сирии В России появился не имеющий аналога в мире беспилотник Губернатором Ямала избран Дмитрий Артюхов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран машины Додона попал на видео128
Украинские бронекатера насмешили вице-адмирала131
Назван «маршрут вторжения России в Европу»127
Киев поставил условие подачи воды в Крым1062
В ДНР упраздняют министерство обороны152
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение